Мнение: Она даёт ему кайф!

Девки, когда вы требуете от мужика заботы, верности, надёжности и любви до гроба, когда вы пытаетесь отодвинуть на второй план его детей от предыдущих браков, маму, друзей и стать центром его вселенной, что вы предлагаете ему взамен?

Писечку? И «поговорить по душам»?



Фото: Соцсети

Ну, курочки, этого очень и очень мало.

Новая жена Александра Цекало добилась того, чтобы имя его бывшей — Виктории Галушки — не всплывало в их доме вообще. Когда к Александру приезжают его общие с Викторией дети, им запрещено упоминать маму.



Также под давлением адвокатов Цекало заставил Викторию отказаться от его фамилии, так как новая жена Дарина отказалась делить эту фамилию с другой женщиной.

Как ей всё это удалось?

Инструмент воздействия Дарины на мужчину — это кайф, который она ему дарит.

Дарина обладает качеством, которое отсутствует у большинства наших куриц. Она — фан. Весёленькая, лёгкая, без комплексов. С ней — круто.



Фото: Соцсети

А Виктория Галушка — она может, и хорошая женщина, но анфан. Серьёзная, тяжёлая, зажатая. С ней, в лучшем случае, — скучно. Часто — тоскливо так, что жить не хочется.



Фото: Соцсети

Смотрю я на Вику и понимаю: она, может, порядочнее Дарины. В том смысле, что писька её никому не нужна. Такая рога не наставит. Детей спать вовремя уложит. Но — ёлы-палы! — жить с такой бабой — это невыносимый тухляк, если честно.



Фото: Соцсети

Цекало, хоть и старый дурак, но всё же умный. Понимает: без денег он ни одной бабе не нужен. Толстый, обрюзгший, пожилой коротыш. И это, знаете ли, неплохо.

Родись он атлетом с большим членом и под два метра ростом, может, и не было бы у него денег. Сидел бы сейчас на пенсии в панельке со старой женой-грымзой и готовился бы умереть от инфаркта.

А так ему — классно! Яркая Дарина, в отличие от тусклой Галушки, даёт ему кайф!



Фото: Соцсети

Пацаны, скажите честно: вы Цекало понимаете? Хотели бы сменить своих кислых баб на женщин, с которыми — легко и весело, которые вытаскивают из вас то, что им надо не претензиями, гробовым молчанием и скандалами, а тем, что вам с ними — чисто по кайфу?



Фото: Соцсети

Девки, а вы кто — Дарина или Галушка? Чего от вас мужчине достаётся больше: кайфа или претензий? Только честно!



Фото: Соцсети

Отвечайте! Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро

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