В Украине за последние три года на журналистов нападали 250 раз – Томиленко

За последние три года в Украине было зафиксировано 250 физических атак на журналистов. Об этом 23 января в Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

В течение 2019 года было зафиксировано 75 случаев нападения на журналистов, а в 2018 году – 86. Больше всего инцидентов происходило в декабре (10), марте (8), мае и августе (по 6).

«Эксперты отмечают, что атаки на журналистов в 2019 году сопровождались особой агрессией и жестокостью. В частности, после нападения в центре Черкасс умер журналистов-расследователей Вадим Комаров, который стал вторым в Европе журналистом, погибшим в 2019 году из-за своей профессии», – написал Томиленко.

Он добавил, что большинство нападений так и остаются нераскрытыми и даже не попадают в суд.

«В 12 случаях нападающими являются чиновники, должностные лица или депутаты, также в 5 – правоохранители, 3 инциденты произошли с применением оружия. В отношении регионов, то очевидно лидерство в антирейтинге сохраняют Киев и область, где, в частности, зафиксировано 29 инцидентов физической агрессии. На втором месте Одесская область – 11 случаев применения силы к журналистам. Третье место разделили Херсонская, Черновицкая, Волынская области – по 4 инциденты», – рассказал Томиленко.

По его словам, «позорным остается тот факт, что чаще всего от нападений страдают именно женщины-журналистки.

За 3 роки зафіксовано 250 фізичних атак на журналістів, — НСЖУТорік було зафіксовано 75 інцидентів із застосуванням… Posted by Sergiy Tomilenko on Kolmapäev, 22. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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