В РФ заявили, что идея Качиньского о российских репарациях – попытка сгладить дипломатический провал

Слова лидера правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о российских репарациях – это провокация. Об этом 25 января в Facebook заявил член Совета Федерации РФ, глава комитета по международным делам Константин Косачев.

«Нарочито провокационные заявления… Качиньского о якобы причитающихся Польше компенсациях от России, то есть от самой пострадавшей стороны во Второй мировой войне – это в какой-то мере попытка сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента [Анджея Дуды] в памятных мероприятиях в Иерусалиме», – написал он.

Российский сенатор утверждает, что «в Варшаве готовились к неким нападкам российского президента на Польшу, даже собрали спецкоманду экспертов, призванную разоблачать «дезинформацию» на исторические темы, но, к огромному удивлению польских политиков, в Израиле всем было не до Польши».

«Может, это и обидно, но Польша не была и не является объектом российских или советских устремлений, но надо признать, она действительно весьма пострадала от сталинских репрессий, как и другие народы. Не больше, но и не меньше», – отметил Косачев.

Он считает, что речь идет об «играх на домашнюю публику с выставлением исторических счетов».

«Это все от лукавого. Наша страна может выставить такой счет практически кому угодно – больше половины Европы были союзниками Гитлера или же, как Польша, как минимум не помогли предотвратить войну. Но это не наш метод», – заявил Косачев.

Нарочито провокационные заявления лидера правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского о якобы… Posted by Константин Косачев on Laupäev, 25. jaanuar 2020

Качиньский заявил в интервью немецкому изданию Bild, что Россия должна, как и Германия, платить репарации Польше.

5 января президент Польши Анджей Дуда, который должен был ехать в Израиль на мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц, отказался от участия, потому что организаторы не хотели предоставлять ему слово. Среди приглашенных на церемонию в Израиле был и президент РФ Владимир Путин.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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