В Одесской области мужчина хранил дома арсенал боеприпасов

25.01.2020, 23:18, Новости дня

В поселке Мирное Беляевского района правоохранители изъяли у мужчины арсенал оружия и боеприпасов. Об этом 24 января проинформировал пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Правоохранители обнаружили в хозяйственном помещении дома мужчины две винтовки СВТ- 40, четыре магазина к ним и около 200 патронов. От каких-либо объяснений на предмет происхождения огнестрельного оружия и патронов 56-летний мужчина отказался, рассказали в пресс-службе.

Изъятое направлено на экспертно-криминалистическую экспертизу.

Фото: dpsu.gov.ua

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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