Специалисты создали ультратонкий сенсорный скручивающийся в трубочку дисплей

Зарубежные специалисты заявили о создании ультратонкого и гибкого материала, который легко распечатывается и сворачивается в трубочку, как газета. В будущем это вещество будет использоваться при разработке сенсорных дисплеев.

По словам экспертов, вышеназванный материал в десятки раз тоньше ныне существующих сенсорных экранов. Проще говоря, речь идёт о токопроводящем листе, при создании которого исследователи применили тонкую плёнку, применяющуюся в тачскрине устройства. Получившийся тончайший лист совместим с нынешними электронными технологиями и в связи со своей гибкостью может производиться по рулонной технологии уже в скором времени.

Для придания материалу таких свойств специалисты частично изменили его кристаллическую структуру. В итоге получилась бюджетная альтернатива нынешним сенсорным дисплеям. Девайсы с таким экраном смогут потреблять меньшее количество энергии и стать гораздо автономнее, подытожили специалисты.

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