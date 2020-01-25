По предварительным данным, украинцев среди жертв землетрясения в Турции нет – МИД Украины

25.01.2020, 22:54, Новости дня

По предварительным данным, украинцев среди жертв и пострадавших в результате землетрясения в Турции, нет. Об этом 25 января УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

«Сейчас погибших нет. Посольство сейчас активно мониторит ситуацию всеми доступными средствами, и пока информация, которая бы свидетельствовала, что там могли быть граждане Украины, отсутствует. И пострадавших также нет», — сказал Погорельцев.

Он подчеркнул, что это  предварительная информация, а посольство Украины «держит руку на пульсе».

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции  24 января в 20.55 по местному времени (19.55 по Киеву).

По состоянию на вечер 25 января известно, что в результате землетрясения 29 человек погибло, еще 1466 пострадало.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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