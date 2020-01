В ночь вылета самолета МАУ небо над Тегераном не закрыли из-за членов ХАМАС – СМИ

В ночь, когда был сбит самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ), Иран не закрыл воздушное пространство над Тегераном «по политическим и техническим причинам». Об этом заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф, сообщает 25 января Iran International.

Со ссылкой на свои источник издание утверждает, что незадолго до того, как сбили самолет МАУ, из Тегерана в катарскую Доху вылетел борт, на котором находились «высокопоставленные руководители палестинской группировки ХАМАС» Исмаил Гания, Осама Хамдан и Муса Мохаммед Абу Марзук, которые прилетали в Иран на похороны убитого американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.

Javad Zarif stated that Iran did not close the airspace due to «political and technical reasons».

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины», который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты «Тор-М1» класса «земля – воздух» были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

