Мнение: Миру грозит новая глобальная эпидемия (пандемия).

Лишь тот достоин жизни и свободы,

Кто каждый день идет за них на бой!

(Иоганн Вольфганг Гёте. «Фауст».)

Будет только то, что будет, и ничего другого не случится.

Было то, что было, и ничего не изменить, не исправить.

Есть, то что есть, заслуживаешь ты того или нет…

Просто – делай, что должно…

И то, что можешь. Пока можешь.

Что ни год — лихолетие,

Что ни враль, то Мессия!

Плачет тысячелетие

По России — Россия!

Выкликает проклятия…

А попробуй, спроси —

Да была ль она, братие,

Эта Русь на Руси?

Эта — с щедрыми нивами,

Эта — в пене сирени,

Где родятся счастливыми

И отходят в смиренье.

Где, как лебеди, девицы,

Где под ласковым небом

Каждый с каждым поделится

Божьим словом и хлебом.

(Александр Галич.)

Я прогнозировал глобальную пандемию ещё в далёком 2009 году в блогах на майл.ру, кто хочет может найти этот прогноз и сейчас.

Надеюсь другой мой прогноз о нападении Китая на РФ между 20 и 30 гг. не сбудется. 😉

Дело в том, что сейчас разнообразные уря-патриоты — охранители стали дудеть в одну дуду, что мол Россия никогда не знала эпидемий, потому что у нас «богоспасаемое отечество», клянусь ничего не придумало, сам с экрана услышал, офигел!

Они видно забыли последнюю крупную вспышку чумы в Европе, которая произошла как раз — таки у нас в стране в 1770-1772 годах и последствием чего был «Чумной бунт» в Москве, который погасили просто, поставив рогатки и воинские команды на всех выездах вокруг города. Правда всё высшее начальство и духовенство выпустили, в отличии от простых людей. Там же опозорился в прошлом знаменитый герой Семилетней войны с Пруссией фельдмаршал П.С.Салтыков, который будучи московским губернатором при первых признаках чумы бежал сломя голову из Москвы, бросив население и город на произвол судьбы. Или, если смелости и времени хватит, жёстко огородив заражённые местности войсками и не выпуская никого отттуда. Ибо как нам показывает опыт, это является самым действенным средством в борьбе с эпидемиями. Но проблема в том, что мир сейчас стал глобальным и всепроникающим, и скорее всего это уже не поможет.

Кстати, имейте в виду, что это же ждёт, случись эпидемия, и нас, власть имущие не будут класть свои «драгоценные» жизни ради простых смердов.

Так вот, Земля в глобальном смысле беременна пандемией, по тем или иным причинам и обязательно раз в столетие рождает её. Так что запасаемся попкорном и готовимся к неизбежному. Несомненно, что, как и в любой популяции, даже при самой смертельной вариации вируса, какое -то количество особей человеческого вида сумеют выжить, то ли имея природный иммунитет, то ли просто избежав болезни, но их количество будет так исчезающе мало, что для восполнения популяции человечеству понадобятся столетия, а то и тысячелетия.

Вспышка коронавируса, как выяснили уже медики произошла на рынке продовольственных товаров в городе Ухань, на котором для употребления в пищу продавали змей, птиц, сурков, кроликов, летучих мышей и других животных. Скорее всего, именно змеи стали источником нового вируса.

Несмотря на то, что власти изолировали город, закрыв въезд и выезд, но еще раньше его начали покидать туристы и местные жители.

Одно я знаю точно, Северная Корея выживет несмотря ни на что.



Снимок «Уханьского» вируса сделанный под микроскопом.

А теперь мой давнишний прогноз.

О свином гриппе, который имеет тенденцию в перерастание в пандемию в мировом масштабе, сегодня не говорит только ленивый. Между тем этот грипп появился не из ниоткуда. Хотя и слухи о его появлении из недр специальных лабораторий спецслужб не имеют под собой никаких оснований. Он следствие соединения нескольких вирусов в одном. Что и было подтверждено лабораторными исследованиями в Канаде. H1N1, как его название звучит в научных кругах, совсем не новое явление для человечества. И раньше были случаи, когда люди болели этим штаммом вируса. Но в данном случае все усугубила мутация, благодаря которой вирус приобрел новые высокопатогенные свойства. И грубо говоря, медицина на сегодняшний день бессильна перед данным штаммом гриппа. У нее нет против него никакого оружия: не изобретено ни вакцины, ни прививки, ни любого другого лекарственного препарата.

Вообще-то складывается такое впечатление, что глобальные пандемии, происходящие в мире с периодичностью раз в сто лет, являются естественным регулятором численности популяции чрезмерно разросшегося человечества. Последняя мировая эпидемия была в 1918-1920 годах. Согласно моей теории наше «столетие» скоро заканчивается и на нас обрушится новая глобальная эпидемия. Потому что, начиная со средних веков, не было еще ни одного столетия без мировой либо Европейской пандемии.

Из истории вопроса.



Первая, официально зарегистрированная эпидемия, известная человечеству, относится к временам Пелопоннесской войны произошедшей в 430г. до н.э. Тогда от тифа погибла четверть Афинской армии и четверть мирного населения в течение 4 лет. Болезнь фатально ослабила доминирование Афин, но смертоносность болезни предотвратила ее широкое распространение, то есть тиф быстрее убивал зараженного, чем он мог передать заболевание. Точная причина эпидемии не была известна до 2006 г., пока анализ зубов, найденных в раскопках братской могилы под Афинским акрополем, не показал наличие бактерии тифа.

Следующей по времени из наиболее известных эпидемий, следует » Юстинианова чума». Произошедшая во время правления императора Юстиниана 1. Начавшись в 540г, и проявлявшаяся потом на протяжении двух веков до 750г. К концу 654 года эпидемия прошлась по Северной Африке, всей Европе, Центральной и Южной Азии и Аравии, но за все свое время практически не коснулась Восточной Азии. В Византийской империи эпидемия достигла апогея около 544 г., когда в Константинополе ежедневно умирало до 5000, а в отдельные дни смертность достигала и 10000 человек.

Прокопий Кесарийский, один из самых знаменитых византийских писателей-историков, оставил такое свидетельство:

«От чумы не было человеку спасения, где бы он ни жил ни на острове, ни в пещере, ни на вершине горы+ Много домов опустело, и случалось, что многие умершие, за неимением родственников или слуг, лежали по не скольку дней не сожженными. В это время мало кого можно было застать за работой. Большинство людей, которых можно было встретить на улице, были те, кто относил трупы. Вся торговля замерла, все ремесленники бросили свое ремесло»+

Жертвами ее на Востоке стали около 100 миллионов человек, в Европе погибло до 25 миллионов человек.

Вторая пандемия прозванная «Черной смертью» — прошедшая по Европе в середине 14 века (1341-1351гг.). Была занесена в Европу из Восточного Китая. От нее погибло более 34 миллионов человек (треть тогдашнего населения Европы).

Затронула она краем и русские земли. В 1386 году чума пришла в Смоленск, и после нее по одним летописям в городе осталось 5, а по другим 10 человек.

После нее всплески чумы периодически посещали Европу до конца 17 века. С периодичностью в 30-40 лет.

Новым бичом Европы в 18 веке становятся эпидемии оспы и холеры. От которых не было спасения, ни в хижинах, ни во дворцах. В частности в России от оспы умер в 16 лет император Петр 2.

Самой известной пандемией 19 века была эпидемия холеры, которая продолжалась свыше 14 лет. С 1846 по 1860 годы. Которая усугубилась эпидемией чумы в Дунайских княжествах в 1854-1855гг. В это время шла Крымская война и войска интервентов были введены на территорию Дунайских княжеств. От чумы в англо — французской армии умерло более 10 тысяч человек и заболело более 15 тысяч. После чего и было принято решение идти на Севастополь. Иначе вся армия осталась бы там. Но наиболее известная, как по количеству жертв, так и по масштабам пандемия произошла в 20 веке. Это так называемая эпидемия сыпного типа или «Испанки», как прозвали ее в народе. От нее погибло во всем мире более от 40 до 50 миллионов человек во всем мире. Эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой войны и быстро затмила эту войну по количеству жертв. Испанкой ее начали называть участники мировой войны. Название болезни закрепилось в основном из-за газетной шумихи в Испании, так как Испания не участвовала в военных действиях, и на нее не распространялась военная цензура. В мае 1918 года в Испании было заражено 8 миллионов людей или 39 % ее населения. В связи с техническим прогрессом (поезда, дирижабли, скоростные корабли) болезнь распространилась очень быстро по всей планете. В некоторых странах на целый год были закрыты публичные места, суды, школы, церкви, театры, кино. Иногда продавцы запрещали покупателям заходить в магазины. Заказы исполняли на улице. В некоторых странах был введен военный режим. За первые 25 недель болезнь убила 25 миллионов человек (СПИДу на это потребовалось 25 лет). Массовое перемещение войск стран-участниц Первой мировой войны привело к ускорению распространения эпидемии. То же самое, кстати, случись что, может ожидать и нас в скором времени.

История эпидемий в России.

Весь 15 век с краткими перерывами в Русских землях свирепствуют две формы чумы: легочная и бубонная. Особенно часто она посещает Северо-западные земли: Новгород и Псков. В истории зафиксированы такие любопытные факты. Когда в Новгороде в очередной раз начался мор. Не зная, что предпринять против мора, новгородцы решили для спасения своего построить церковь Св. Афанасию, которую и соорудили в 1 день, и прекратился мор. К такому приему прибегали народы в своем отчаянии неоднократно впоследствии при появлении мора.

В 1507 и 1508 гг. сильный мор свирепствовал в Новгороде, может быть, занесенный из Пскова. Смертность в обоих городах была необычайная: в Новгороде, где чума держалась, по летописям, три года, за одну только осень 15396 человек.

Одновременно с чумой господствовали в России и другие повальные болезни. Так, в Свияжске войско великого князя, выступившее на войну с Казанью, сильно страдало в 1552 г. от цинги.Последняя эпидемия 16 столетия, о которой упоминается в летописях, была в 1592 г. в Пскове и в Ивангороде. Народ обращался опять к помощи сверхъестественных средств, присланных царем из Москвы, святой воде, мощам чудотворцев. В 1654году веке чума посетила Москву. Точных сведений о погибших тогда в Москве нет, но сохранились указания, что из Москвы чума перекинулась на Киев и по Волге спустилась до Астрахани.

В 18 веке чума периодически посещала южные губернии империи. Связанно это было с войнами России с Турцией. В связи с частыми осадами турецких крепостей, в которых скапливалась масса народу в антисанитарных условиях, там начинались эпидемии. А после взятия русскими войсками этих крепостей болезнь перекидывалась на русских. И по возвращении войск на квартиры перекидывалась на местное население. Самая известная эпидемия, произошедшая в 18 веке, прозванная «моровой язвой». Она произошла в Москве в 1770 году. Паника тогда охватила все слои общества и вылилась в массовые беспорядки, которые были подавлены силой оружия. Тогда погибло более 50 тысяч москвичей. Точное количество не известно до сих пор.

Мало кому известно, что когда Наполеон шел на Москву в 1812 году. На юге в Новороссии бушевала эпидемия чумы. В память о тех временах в Одессе сохранился холм «Чумка», прозванный так в народе на месте массовых захоронений умерших от чумы. И наконец, последней зарегистрированной в России эпидемией, была эпидемия сыпного тифа. Знаменитой «испанки», о которой было сказано выше. Произошедшая в 1917-1921годах, из-за которой в России погибло более 2-х миллионов человек.

Методы борьбы с эпидемией.

В средние века причины эпидемий не были известны. Их часто связывали с землетрясениями, которые, как утверждал немецкий историк медицины Генрих Гезер, «во все времена совпадали с опустошениями от повальных болезней». По мнению других, эпидемии вызываются «миазмами» «заразными испарениями», которые «порождаются тем гниением, которое совершается под землей», и выносится на поверхность при извержении вулканов. Третьи думали, что развитие эпидемий зависит от положения, поэтому иногда, в поисках астрологически более благоприятного места люди покидали пораженные города, что в любом случае понижало опасность их заражения. Первая научно обоснованная концепция распространения заразных болезней была выдвинута итальянским ученым Джироламо Фракасторо (1478-1533). Он был убежден в специфичности «семян» заразы (то есть возбудителя). Согласно его учению, существует 3 способа передачи инфекционного начала: при непосредственном соприкосновении с больным человеком, через зараженные предметы, и по воздуху на расстоянии. H1N1- это всего лишь одна из разновидностей гриппа. Признаки заражения которым медицине известны. Следовательно, его можно идентифицировать у больного на ранних стадиях. И изолировать больного от других людей.

Одним из самых действенных способов борьбы с болезнью является жесткий карантин на границах государства. И строгая изоляция зараженных невзирая на лица.

Путь, пройденный человечеством в борьбе с массовыми повальными болезнями был долгим и тернистым от первоначальных наблюдений и фантастических представлений об их причинах до научно обоснованных теорий их возникновения, разработки средств профилактики инфекций, методов борьбы с ними вплоть до ликвидации некоторых из них. В частности оспы. Но на этом нельзя останавливаться, так как вирусы постоянно мутируют и надо постоянно искать противоядие им. Иначе раз остановившись, мы рискуем потерять нашу цивилизацию.

1 — Пандемия ( от греч. весь народ) — эпидемия характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на территорию всей страны, территорию сопредельных государств, а иногда многих стран мира. Примеры: чума, холера, грипп.

Источник: Теория элит

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