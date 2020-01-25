Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой

Семь человек госпитализированы с высокой температурой и признаками ОРВИ из отеля в Войковском районе на севере Москвы, по предварительным данным, все они граждане Китая, сообщил источник в медицинских кругах.

«Из отеля в Войковском районе госпитализированы семь человек, по предварительной информации, они все граждане Китая. У них диагностирована высокая температура», – приводит слова источника министерства ТАСС.

По его данным, всем госпитализированным предварительно поставлен диагноз ОРВИ.

По словам источника, иностранцы приехали в Москву несколько дней назад, в их группе более 20 человек, в настоящее время их обследуют медики.

По последним данным, число летальных исходов от пневмонии нового типа в Китае достигло 41, количество заразившихся увеличилось до 1372 человек. При этом власти КНР уже заподозрили в сокрытии истинного числа случаев заражения коронавирусом.

В пятницу власти Франции объявили, что вирус проник в Европу. В субботу уханьский коронавирус достиг Австралии.

Газета ВЗГЛЯД писала о новом китайском вирусе.





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