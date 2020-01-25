Названы 4 проблемы с автомобилем, не требующие для решения помощи специалистов СТО

25.01.2020, 22:31, Разное

Многие современные автолюбители даже с самой незначительной неисправностью привыкли обращаться к специалистам СТО. Эксперты интернет-портала Drivenn.ru рассказали о 4 проблемах с автомобилем, решение которых не требует помощи профессионалов.
К примеру, в ситуации, когда двигатель простоявшего некоторое время на морозе или в гараже авто «отказывается» запускаться, не стоит сразу спешить в ремонтную мастерскую. В этом случае проблема может быть в разряженном аккумуляторе, а решить её можно «прикуриванием» от другой машины, либо же покупкой новой АКБ, если старая вышла из строя из-за «возраста». Не требуется помощь специалистов СТО, когда при включении указателя поворота слышатся частые щелчки. Это может свидетельствовать о перегоревшей лампочке и необходимости её замены, что не составит труда для водителя.

Третья проблема – тусклый свет головной оптики. Возможно, данная неисправность связана с окислением контактов, а для её устранения потребуется отключить конвектор с проводами от фары и убрать накопившуюся ржавчину или окись. И последнее, о чём рассказали эксперты, — загоревшаяся на приборной панели «маслёнка», указывающая на недостаточный уровень масла. Количество смазки можно проверить щупом и при необходимости долить недостающую жидкость.



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