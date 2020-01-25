Ученые: Виагра поможет избежать незапланированного кесарева сечения

25.01.2020, 22:30, Разное

Специалисты из Австралии выяснили, что с помощью виагры можно избежать незапланированного кесарева сечения. Оказывается, посредством данного препарата расширяются сосуды плаценты и усиливается кровоток.
Как известно, полостная операция является рискованной, поэтому в некоторых случаях врачи стремятся не прибегать к хирургическому вмешательству. Из-за сокращения матки при родах интенсивность кровотока через плаценту снижается. В таком случае, если схватки у рожениц регулярные и продолжаются долго, медики делают кесарево сечение. Австралийские исследователи решили снабдить плод силденафилом.

Выяснилось, что лекарство имеет усиленное действие на сосуды, которые располагаются возле малого таза. После наблюдения за 300 беременными молодыми женщинами без каких-либо отклонений исследователи решили давать части из них силденафил. В итоге женщины, употребляющие данный препарат, на 50% реже попадали на операционный стол. Таким образом, виагра в большинстве случаев может помочь избежать незапланированное кесарево сечение, подытожили эксперты.



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