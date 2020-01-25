«Дипломатический маневр». Кулеба объяснил новогоднее поздравление Путина Зеленским

25.01.2020, 22:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеденский по дипломатическим соображениям поздравлял президента РФ Владимира Путина с Новым годом. Об этом вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил «Радіо Свобода» 25 января.

«Если мы говорим о том, что происходят переговоры для решения жизненно важных вопросов, таких, как возвращение украинских пленных, таких, как возвращение украинских кораблей, захваченных в Керчи… Было также очень много шагов сделано для того, чтобы двигаться в сторону примирения… В сторону урегулирования. До примирения очень далеко. Но в сторону урегулирования конфликта на Донбассе, развязанного Россией. Акт поздравления является дипломатическим маневром, который не нужно преувеличивать», – сказал Кулеба.

31 декабря 2019 года Офис президента Украины сообщил, что в ходе телефонного разговора Зеленский и Путин «поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря».

Россия в 2014 году аннексировала Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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