Audi рассказала о новинках для РФ на 2020 год

В нынешнем году автоконцерн Audi планирует привезти на российский рынок более 10 новых моделей. Среди них особенно выделяется компактный купе-кроссовер Q3 Sportback, обновленная версия Q7 и электрокар линейки e-tron.

Представители пресс-службы немецкой компании отметили, что к концу марта в РФ состоится дебют нового купе-кроссовера Q3 Sportback, модернизированного кросс-универсала A6 Allroad и кроссовера Q7, а также «заряженных» модификаций S6/S7/S8. Что касается «спортивных» модификаций моделей SQ7/SQ8, то их также стоит ожидать в первом квартале 2020 года. В апреле или мае состоится долгожданный дебют обновленных A4 и A5, «заряженных» RS6/RS7 и самого мощного купе-кроссовера Audi RS Q8.

Стоит напомнить и о первом серийном электрокаре Audi – кроссовере e-tron Sportback, появление которого запланировано на лето. К слову, автоконцерн уже принимает предзаказы на спецверсию Audi Q5, получившую спортивное оснащение от специалистов ABT Sportsline.

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