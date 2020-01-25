Утвержден актерский состав седьмой части «Миссия: невыполнима»

25.01.2020, 22:30, Новости дня

Первый фильм «Миссия: невыполнима» появился в 1996 году. С того времени на мировые экраны вышло еще пять частей нашумевшей франшизы. В июле месяце 2021 года состоится мировая премьера седьмого фильма «Миссия: невыполнима».

Производством картины займется студия Paramount Pictures в содружестве с Bad Robot. Автором сценария и режиссером картины утвержден Кристофер МакКуорри.

На сегодняшний день актерский состав полностью утвержден. Том Круз вернется к роли Итана Ханта. Из его старых партнеров в фильме примут участие Саймон Пегг и Ребекка Фергюсон. Но в актерском составе много и новичков. Так, к примеру, в фильме примут участие Пол Клементьефф и Николас Холт.



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