Ученые назвали три способствующие полноте события в жизни людей

Британские исследователи назвали три способствующие полноте события в жизни людей. Академики University of Cambridge выделяют ключевые жизненные моменты — это окончание школы, поступление на работу и создание семьи.

Цикл исследований определял изменения образа жизни, связанные с уходом из средней школы, продолжением учебы в вузе или началом трудовой деятельности. Набору лишних килограммов, по мнению экспертов, способствует снижение физической активности в этот период. Если в школьные годы ученика поощряют заниматься спортом на специально отведенных для этого уроках, соревнованиях, физкультминутках и придерживаться режима здорового питания, то новая среда не всегда помогает этому. Снижение двигательной активности происходит в среднем на 6-7 минут в день из-за увеличения умственной нагрузки. После же устройства на работу — на 11 минут. На рабочем месте у человека может отсутствовать возможность уделять время для физических упражнений. Кроме того, упрощается доступ к нездоровой пище, считают эксперты.

В результате следующих шести исследований исследователи определили зависимость между началом семейной жизни и рождением детей. Оказалось, что материнство способствовало большему увеличению веса по сравнению с теми, у кого не было детей. Среднего роста жительница в течение 5-6 лет набирала свыше 8 кг, бездетная — около 7,5 кг. На весе мужчин наличие или отсутствие потомства не отражалось. Понятно, что для изучения брался усредненный вариант. Однако увеличившаяся нагрузка на женский организм и отсутствие необходимой двигательной активности оказывали негативное влияние и приводили к образованию лишнего веса.

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