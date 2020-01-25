В США создали литий-ионную батарею на основе водных электролитов

25.01.2020, 22:21, Разное

Американские специалисты показали, как с помощью водных электролитов вместо классических органических можно собрать более бюджетный и безопасный аккумулятор с прекрасной работоспособностью. Внутри батареи размещены два электрода — анод и катод, погруженные в жидкий электролит, проводящий ионы в случае необходимости.
Инженеры решили выбрать именно водные электролиты в связи с тем, что они невоспламеняющиеся, а в сравнении с неводными электролитами имеют не такую высокую влажность при производственных процессах. Проще говоря, материал более бюджетный и легок в работе. Наибольшая проблема заключалась в поддержании производительности, ведь материал обладает очень ограниченным окном напряжения, отметил американский профессор Нихил Кораткар.

Вместе со своими коллегами ученый решил применить особый тип водного электролита, известный как электролит с водой в соли. В качестве катода был задействован оксид марганца лития, анода — оксид вольфрама ниобия, который до этого ни разу не был исследован в подобных аккумуляторах. В результате водная батарея действительно сочетает возможность быстрой зарядки и хранения большого количества заряда на единицу объема, подытожил ученый.



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