В США создали литий-ионную батарею на основе водных электролитов

Американские специалисты показали, как с помощью водных электролитов вместо классических органических можно собрать более бюджетный и безопасный аккумулятор с прекрасной работоспособностью. Внутри батареи размещены два электрода — анод и катод, погруженные в жидкий электролит, проводящий ионы в случае необходимости.
Инженеры решили выбрать именно водные электролиты в связи с тем, что они невоспламеняющиеся, а в сравнении с неводными электролитами имеют не такую высокую влажность при производственных процессах. Проще говоря, материал более бюджетный и легок в работе. Наибольшая проблема заключалась в поддержании производительности, ведь материал обладает очень ограниченным окном напряжения, отметил американский профессор Нихил Кораткар.
Вместе со своими коллегами ученый решил применить особый тип водного электролита, известный как электролит с водой в соли. В качестве катода был задействован оксид марганца лития, анода — оксид вольфрама ниобия, который до этого ни разу не был исследован в подобных аккумуляторах. В результате водная батарея действительно сочетает возможность быстрой зарядки и хранения большого количества заряда на единицу объема, подытожил ученый.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Сети опубликовано видео, которое якобы было сделано в 2018 году во время ужина президента США Дональда Трампа в Вашингтоне с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фурманом, на котором они обсуждают противостояние РФ и Украины. Запись публикует Associated Press. Утверждается, что встреча состоялась в Trump International Hotel в Вашингтоне. Бизнесменов Парнаса и Фурмана считают связанными […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Оленьи рога». Вышел финальный трейлер фильма, продюсируемого Гильермо дель Торо. Видео / 11 декабря
- Даты передачи Украине черных ящиков самолета МАУ пока нет – Пристайко / 13 января
- Видео: Пассажирские лайнеры, сбитые ракетами / 15 января
- Санкции ВАДА лишили Россию олимпийского отборочного турнира по гандболу / 17 декабря
- Луценко: Йованович и ее демократические покровители заблокировали возвращение в Украину денег Януковича / 17 декабря
- Тейлор считает, что Аваков не уверен в виновности фигурантов по делу Шеремета / 26 декабря
- Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro / 18 декабря
- Маск показал успешные испытания стекла Cybertruck после конфуза на презентации / 24 ноября