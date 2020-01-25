Tesla Model S и Model X могут вскоре получить новые опции

Один из крупнейших американских производителей электромобилей — компания Tesla готовит новые опции для Model S и Model X. По информации инсайдеров, обновления найдены в прошивках моделей, а потому могут стать доступными пользователям уже в ближайшее время.
Относительно даты введения новых опций в названные электромобили данные пока отсутствуют, а вот о конфигурациях некоторые подробности недавно обнародованы источником в соцсети Twitter. Так, согласно этой информации, Tesla Model S и Model X получат иные варианты сидений, другую подвеску, несколько вариаций аккумуляторных батарей двух новых типов. Кроме того, станет доступным новый разъём зарядки, а в салоне – встроенная беспроводная «зарядка» для смартфонов и других устройств.
Производитель регулярно добавляет новые опции в актуальные модели Tesla, поэтому и данные о грядущих новинках для Model S и Model X с большой вероятностью могут быть достоверными. К тому же Илон Маск ранее анонсировал выход в текущем году опции Plaid для первого из двух названных электромобилей с большим аккумулятором, чем в актуальных версиях.
New hardware incoming.
Integrated inductive phone charger (Qi) for S/X cars.
Two new S/X battery types in several configs (not yet sure of the capacity — TBD)
new lumbar (so new seats?)
New charge port type.
New suspension version.
I would speculate all these are imminent 1/
— green (@greentheonly) January 25, 2020
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