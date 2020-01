Tesla Model S и Model X могут вскоре получить новые опции

Один из крупнейших американских производителей электромобилей — компания Tesla готовит новые опции для Model S и Model X. По информации инсайдеров, обновления найдены в прошивках моделей, а потому могут стать доступными пользователям уже в ближайшее время.

Относительно даты введения новых опций в названные электромобили данные пока отсутствуют, а вот о конфигурациях некоторые подробности недавно обнародованы источником в соцсети Twitter. Так, согласно этой информации, Tesla Model S и Model X получат иные варианты сидений, другую подвеску, несколько вариаций аккумуляторных батарей двух новых типов. Кроме того, станет доступным новый разъём зарядки, а в салоне – встроенная беспроводная «зарядка» для смартфонов и других устройств.

Производитель регулярно добавляет новые опции в актуальные модели Tesla, поэтому и данные о грядущих новинках для Model S и Model X с большой вероятностью могут быть достоверными. К тому же Илон Маск ранее анонсировал выход в текущем году опции Plaid для первого из двух названных электромобилей с большим аккумулятором, чем в актуальных версиях.

New hardware incoming.

Integrated inductive phone charger (Qi) for S/X cars.

Two new S/X battery types in several configs (not yet sure of the capacity — TBD)

new lumbar (so new seats?)

New charge port type.

New suspension version.

I would speculate all these are imminent 1/

— green (@greentheonly) January 25, 2020

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Сети опубликовано видео, которое якобы было сделано в 2018 году во время ужина президента США Дональда Трампа в Вашингтоне с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фурманом, на котором они обсуждают противостояние РФ и Украины. Запись публикует Associated Press. Утверждается, что встреча состоялась в Trump International Hotel в Вашингтоне. Бизнесменов Парнаса и Фурмана считают связанными […]