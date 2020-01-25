Джаред Лето опубликовал в Instagram свой номер телефона и попросил поклонников ему писать

25.01.2020, 22:12, Разное

Настоящий подарок своим поклонникам сделал музыкант и актер Джаред Лето — в своем профиле в Instagram он опубликовал свой номер телефона и призвал поклонников написать ему. А чтобы они не подумали, что аккаунт кумира взломан и заветные цифры были опубликованы по случайности, записал видео со следующим текстом:

Привет, ребята, это я, Джаред Лето, ваш старый друг. Я скучаю по вам. Я думал о том, что мы знаем друг друга уже давно и мне, вероятно, стоит оставить вам свой номер телефона. Мы давно не виделись, и я буду рад получить сообщение от вас. Напишите мне, если вы соскучились, расскажите, что у вас происходит. Номер 213.335.2223, он виден на экране. Люблю вас, берегите себя, пока.

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Публикация от JARED LETO (@jaredleto)24 Янв 2020 в 12:08 PST

В сообщении Джаред обещал ответить каждому написавшему и не обманул. Но без подвоха, конечно же, не обошлось — в ответ поклонницы получили от музыканта одно и то же фото. На снимке Лето, одетый в клетчатую рубашку, глубокомысленно смотрит вдаль. А те, кто отважился набрать указанный номер, ожидаемо попали на автоответчик. 

Хеллоу… Хэй… Да я просто прикалываюсь. Это я, Джаред, меня сейчас здесь нет, но отправь мне СМС, и я отвечу тебе. Пока-пока, —  звучало на том конце телефона, из чего поклонники сделали предположение, что дело имеют не с самим Лето, а с ботом — наподобие того, что в прошлом году использовал Эштон Катчер. Актер оставил свой номер в Twitter, заверив, что ему не хватает связи с реальными людьми. 

Мое фан-сообщество, отныне вы можете просто написать мне. Конечно, я не смогу ответить всем, но, по крайней мере, мы будем с вами на связи. Итак, я делюсь с вами актуальным и самым лучшим в мире номером телефона: +1 (319) 519-0576.  Да, он действительно мой, — 

 написал Катчер.

Подобный трюк провернул в соцсетях прошлой осенью и защитник каталонской «Барселоны»  Жерар Пике —  он опубликовал свой номер телефона для продвижения предстоящего Кубка Дэвиса в Мадриде. За короткое время ему пришло больше 20 тысяч сообщений от фанатов. А вот Илон Маск поделился личным номером по случайности. В 2017 году вместо личного сообщения своему помощнику он нечаянно отправил номер своего телефона в Twitter. Впрочем, быстро спохватился и пост удалил. 



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