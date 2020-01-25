Убийство адвоката возле СИЗО в Кропивницком. Полиция задержала подозреваемых

25.01.2020, 22:06, Новости дня

25 января в Кропивницком правоохранители задержали троих человек по подозрению в убийстве адвоката Александра Иванова, которое произошло в августе 2019 года возле СИЗО. Об этом проинформировала пресс-служба полиции Кировоградской области.

По версии правоохранителей, трое местных жителей в возрасте 45,48 и 54 лет, не только убили адвоката, но и травмировали его знакомого.

Фото: kg.npu.gov.ua

Мужчинам сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 и ч.2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч.2 ст.115 УК (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

«В рамках уголовного производства на территории Кропивницкого и области правоохранителями проведено около 40 обысков, в результате которых изъяты вещественные доказательства», – добавили в пресс-службе.

Фото: kg.npu.gov.ua

Иванова убили 22 августа 2019 года возле СИЗО №6. Неизвестные из автомобиля открыли огонь из автоматического оружия.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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