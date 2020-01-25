Кроссовер BMW X7 получил полностью кожаный салон от ателье Vilner

25.01.2020, 22:04, Разное

Немецкий кроссовер BMW X7 оснастили полностью кожаным салоном от ателье Vilner. Интерьер автомобиля получил массу изменений – пластиковых вставок и накладок больше нет, однако разработчики заменили их натуральным материалом.
По словам руководителя ателье Атанаса Вильнера, после осмотра салона машины, он был крайне недоволен твёрдыми поверхностями. Проблема была решена благодаря обшивке внутреннего пространства мягким материалом, таким образом удалось покрыть сиденья и панель переключателей вместе с другими выступающими элементами. Менеджер отметил: «Прикасаясь к коже владелец кроссовера должен помнить, что потратил 120 000 евро на него». Вместо твёрдого пластика в салоне теперь есть «расширенный кожаный пакет», появившийся даже на спинках передних сидений.

На всех сегментах нанесено перфорированное тиснение «X7», при работах задействовалась кожа Tartufo. Полный комплект включает в себя и спортивную сумку с синими вставками, цвет которых совпадает с ремнями безопасности.



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