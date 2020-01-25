Агата Муцениеце посетила концерт Робби Уильямса в Эмиратах

Агата Муцениеце посетила концерт Робби Уильямса в Объединённых Арабских Эмиратах. Актрисе даже удалось подружиться с семьёй любимого исполнителя.

Агата Муцениеце вместе с детьми отдыхает в Эмиратах. Там сбылась давняя мечта артистки — она попала на концерт знаменитого певца Робби Уиальямса. На своей странице в Instagram актриса опубликовала селфи с любимым исполнителем и поделилась впечатлениями от представления. Кроме того, Муцениеце смогла лично пообщаться с Робби Уильямсом и его супругой Айдой, которая, по её мнению, просто замечательная женщина.

«Лучший концерт, лучшие эмоции, светлейшая семья, теперь смело можно назвать себя другом семьи Уильямса!» — написала артистка.

Немного позже в личном блоге актрисы появилось фото с женой Робби Уильямса.

Вместе с тем, Павел Прилучный не смог полететь на отдых вместе с семьёй из-за работы. Это спровоцировало появление новых слухов о разладе между супругами. Некоторые считают, что на самом деле супруг Муцениеце не поехал в Дубай из-за конфликта с женой. Вполне возможно, артисты и правда поссорились, ведь они сами откровенно рассказывали о том, что их взаимоотношения напоминают экстремальный аттракцион.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции получил обращение от представителей общественного движения «За безопасность», в котором предлагается ограничить в РФ свободную продажу формы сотрудников МВД. В обращении указывается, что в РФ выросло число преступлений, совершаемых с использованием полицейской формы. Сейчас форму сотрудника полиции – повседневную, полевую и парадную – легально можно приобрести в интернет-магазинах […]