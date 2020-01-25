Павла Прилучного разыскивают судебные приставы

Российский актер Павел Прилучный является достаточно востребованным и много снимается. Он получает хороший доход благодаря своей профессии, однако, как оказалось, числится в списке должников в налоговой службе. Судебные приставы разыскивают артиста из-за долга в 150 тысяч рублей.

Как отмечают работники налоговой службы, Павел Прилучный должен отдать долги за несколько лет, пообщаться с ним хотят сотрудники Москвы, Подмосковья и Новосибирска, где он жил в середине 2000-х. Из общей суммы 84 тысячи составляет транспортный налог, а остальную сумму — имущественный и земельный. При этом, как отмечают работники ведомства, он не реагирует за извещения, которые ему регулярно отсылают.

На данный момент Павел Прилучный задействован в нескольких спектаклях, а его жена Агата Муциниеце вместе с детьми отдыхает в Дубае, где уже успела посетить концерт Робби Уильямса.

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