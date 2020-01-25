Наследник Ротшильдов подал иск к Вене на 110 млн евро из-за конфискованного нацистами имущества

Наследники династии Ротшильдов подали иск на 110 млн евро к муниципалитету Вены из-за имущества, конфискованного нацистами во время Второй мировой войны. Об этом пишет The Financial Times.
Истец — правнук Альберта фон Ротшильда, американский инвестор Джеффри Хоге. Речь идет о конфискации имуществе фонда, основанного бароном Альбертом фон Ротшильдом в 1905 году. В частности, был конфискован дворец в стиле раннего барокко, который стал одним из первых в мире центров для лечения психиатрических заболеваний.
Издание отмечает, что это один из крупнейших в истории исков о реституции.
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