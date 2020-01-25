Наследник Ротшильдов подал иск к Вене на 110 млн евро из-за конфискованного нацистами имущества

25.01.2020, 21:57, Новости дня

Наследники династии Ротшильдов подали иск на 110 млн евро к муниципалитету Вены из-за имущества, конфискованного нацистами во время Второй мировой войны. Об этом пишет The Financial Times.

Истец — правнук Альберта фон Ротшильда, американский инвестор Джеффри Хоге. Речь идет о конфискации имуществе фонда, основанного бароном Альбертом фон Ротшильдом в 1905 году. В частности, был конфискован дворец в стиле раннего барокко, который стал одним из первых в мире центров для лечения психиатрических заболеваний.

Издание отмечает, что это один из крупнейших в истории исков о реституции.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Сети опубликовано видео, которое якобы было сделано в 2018 году во время ужина президента США Дональда Трампа в Вашингтоне с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фурманом, на котором они обсуждают противостояние РФ и Украины. Запись публикует Associated Press. Утверждается, что встреча состоялась в Trump International Hotel в Вашингтоне. Бизнесменов Парнаса и Фурмана считают связанными […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика