Стрелков, Квачков и Удальцов со сторонниками подали в АП требования провести референдум

…по конституционной реформе.

Несколько сотен гражданских активистов подали в приемную администрации президента на Старой площади обращения с требованием провести референдум по готовящимся поправкам в Конституцию. В акции приняли участие представители левых сил — «Левого Фронта», «Другой России», движения «Новороссия» и других.

СМИ оценили число собравшихся в сто человек, организаторы, в том числе лидер «Левого Фронта» Сергей Удальцов, заявили о 500 участниках. К администрации президента, помимо Удальцова, вышли его соратник Леонид Развозжаев, лидер «Новороссии» Игорь Стрелков (Гиркин) и освободившийся в прошлом году из колонии полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков.

В их обращении также были требования созвать перед принятием поправок Конституционное собрание и вынести на голосование каждую поправку отдельно, а не «пакетом». Результаты голосования, по мнению протестующих, должны быть приняты, только если в нем примут участие не менее половины россиян. Кроме этого, среди их предложений, которые приводит Znak.com, были включение в Конституцию положений о «прогрессивном налоге для богатых» и «интеграции Донбасса в Россию».

Фото: ВКонтакте / «Другая Россия»

Источник: Новая газета

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