США организуют вывоз американцев из китайского Уханя в связи с эпидемией коронавируса

Соединенные Штаты организуют в воскресенье чартерный рейс для вывоза граждан США и американских дипломатов из Уханя – китайского мегаполиса, который находится в эпицентре вспышки загадочного коронавируса, который уже привел к гибели 41 человека в КНР. Об этом в субботу сообщила газета Wall Street Journal.

Председатель КНР Си Цзиньпин прокомментировал сообщение о росте смертности от коронавируса, заявив, что Китай столкнулся с «тяжелой ситуацией». По всему миру заболевание уже диагностировали у более чем 1400 человек.

Китайские власти анонсировали ужесточение правил транспортных перевозок в связи с ростом заболеваемости. Транспортная компании «Диди Чусин» — китайский аналог Uber – объявила о прекращении междугородних поездок из Пекина начиная с воскресенья. Власти китайской столицы приостановят движение автобусов внутри столичной провинции.

Государственная телекомпания CCTV со ссылкой на китайскую ассоциацию индустрии туризма сообщила о прекращении группового туризма как внутри Китая, так и на международных направлениях. Запрет начнет действовать с понедельника.

Власти Уханя сообщили о полном запрете частного автомобильного движения в центре города начиная с воскресенья, что еще сильнее парализует жизнь 11-миллионного города, который находится на карантине с четверга. В аэропорту Уханя отменены почти все рейсы, на выездах из города установлены блокпосты.

Власти провинции Хубэй, где находится Ухань, почти полностью запретили движение транспорта. В регионе проживают 59 млн человек.

На данный момент во всем мире выявлено более 1400 случаев коронавируса, большинство из них – в Китае (1372 человека). Власти Гонконга объявили о режиме ЧС в связи со вспышкой коронавируса. Случаи заболевания также выявлены в США, Австралии, Малайзии, Франции, Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Японии, Южной Корее, Тайване и Непале.

Американская сеть кофеен Starbucks закрыла все заведения в провинции Хубэй на время празднования Лунного Нового года, который отмечается в Китае на протяжении всей следующей недели. McDonald’s закрыл все свои рестораны в пяти крупнейших городах в Хубэе.

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