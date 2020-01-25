Пакистан обвинил Индию в нарушении режима прекращения огня

МИД Пакистана выразил протест Индии в связи с нарушением условий соглашения о прекращении огня на линии контроля в Кашмире.

«Глава департамента Южной Азии МИД Пакистана Захид Хафиз Чоудри вызвал временного поверенного в делах посольства Индии в Исламабаде и осудил неспровоцированное нарушение режима прекращения огня индийскими силами вдоль линии контроля», – приводит текст заявления министерства ТАСС.

В МИД Пакистана заявили, что «в результате стрельбы пострадал один невинный гражданский».

«Подобные необдуманные действия явно нарушают соглашение о прекращении огня от 2003 года и полностью игнорируют права человека, а также представляют собой угрозу региональному миру и безопасности, – утверждает МИД Пакистана. – Индийская сторона должна уважать соглашение о прекращении огня».

Напомним, в конце октября 2019 года на месте штата Джамму и Кашмир в Индии создали две союзные территории. В знак протеста против упразднения штата Джамму и Кашмир Пакистан понизил уровень дипотношений с Индией и решил обратиться в Совбез ООН.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Сети опубликовано видео, которое якобы было сделано в 2018 году во время ужина президента США Дональда Трампа в Вашингтоне с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фурманом, на котором они обсуждают противостояние РФ и Украины. Запись публикует Associated Press. Утверждается, что встреча состоялась в Trump International Hotel в Вашингтоне. Бизнесменов Парнаса и Фурмана считают связанными […]