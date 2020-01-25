Поклонники осудили дочь певицы Славы за голый снимок

Дочь российской популярной певицы Славы Александра решила опубликовать на своей странице в Instagram пикантный снимок. В кадре 21-летняя модель предстала голой в ванной, чем вызвала шквал критики в свою сторону со стороны поклонников.

На фотографии Александра сидит в ванной с пеной, модель предстала топлес, а грудь прикрыла руками. Интимные места наследница Славы заретушировала, а лица и вовсе не видно. Тем не менее, поклонники в большинстве поспешили раскритиковать модель, отметив, что ее матери следовало бы лучше объяснить дочери, что такие снимки делать вовсе не стоит.

Примечательно, что Слава во всем поддерживает Александру и не стесняется этого. Когда девочке было 17 лет, певица разрешила ей жить вместе с возлюбленным и даже сняла для пары квартиру. Теперь же исполнительница отмечает, что готова к внукам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Сети опубликовано видео, которое якобы было сделано в 2018 году во время ужина президента США Дональда Трампа в Вашингтоне с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фурманом, на котором они обсуждают противостояние РФ и Украины. Запись публикует Associated Press. Утверждается, что встреча состоялась в Trump International Hotel в Вашингтоне. Бизнесменов Парнаса и Фурмана считают связанными […]