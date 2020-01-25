Возлюбленная Ивана Телегина поддержала его во время операции в Мюнхене

Экс-супруг певицы Пелагеи — хоккеист Иван Телегин на данный момент встречается с Марией Гончар. Девушка, как говорят в окружении спортсмена, отправилась вместе с ним в Мюнхен, где ему предстоит сложная операция после травмы и восстановление.
Друзья звезды хоккея утверждают, что влюбленные даже живут вместе. В начале января хоккеист ЦСКА Иван Телегин получил серьезную травму в матче против «Сочи». Позже оказалось, что травма серьезнее, чем ожидалось, руководство клуба отметило, что спортсмен пока готовится к хирургическому вмешательству, и только после восстановления будет снова подниматься вопрос о его возвращении на лед.
Как оказалось, в трудный период в Германию вместе со спортсменом улетела и его нынешняя возлюбленная — Мария Гончар. Поклонник и подозревает, что именно блондинка стала причиной распада его брака с Пелагеей. Влюбленные часто публикуют снимки с одинаковыми локациями, а потому вполне возможно, что они действительно живут вместе.
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