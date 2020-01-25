Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A21s получит макрокамеру

25.01.2020, 21:47, Разное

Специалисты корпорации Samsung планируют разработать преемника девайса Galaxy A20. По информации инсайдеров из SamMobile, новое устройство будет оснащено макрокамерой.
Информаторы сообщают, что смартфон Galaxy A21s с номером модели SM-A217F будет обладать тремя камерами, расположенными на задней панели: основной, сверхширокоугольной и макро с разрешением в 2 Мп. Вероятнее всего, смартфон получит 32 или 64 Гб постоянной памяти и появится в продаже в четырёх расцветках: синей, белой, красной и чёрной.

Стоит отметить, что не так давно южнокорейская компания завершила регистрацию товарных знаков сразу для 9 моделей смартфонов серии Galaxy A. По-видимому, их анонса стоит ожидать в ближайшие недели, подытожили эксперты.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: На Донбассе 25 января был ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 26 января. За прошлые сутки боевики открывали огонь 10 раз. «Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также отмечается работа […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика