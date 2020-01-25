Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A21s получит макрокамеру

Специалисты корпорации Samsung планируют разработать преемника девайса Galaxy A20. По информации инсайдеров из SamMobile, новое устройство будет оснащено макрокамерой.
Информаторы сообщают, что смартфон Galaxy A21s с номером модели SM-A217F будет обладать тремя камерами, расположенными на задней панели: основной, сверхширокоугольной и макро с разрешением в 2 Мп. Вероятнее всего, смартфон получит 32 или 64 Гб постоянной памяти и появится в продаже в четырёх расцветках: синей, белой, красной и чёрной.
Стоит отметить, что не так давно южнокорейская компания завершила регистрацию товарных знаков сразу для 9 моделей смартфонов серии Galaxy A. По-видимому, их анонса стоит ожидать в ближайшие недели, подытожили эксперты.
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