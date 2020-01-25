Украинских биатлонистов дисквалифицировали на Кубке мира в Поклюке

25 января в словенской Поклюке дисквалифицировали украинских спортсменов, участвовавших в смешанной эстафете в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Нарушение правил соревнований допустила на точке стрельбы Елена Пидгрушная.

Спортсменка объяснила, что перед огневым рубежом судья, судя по всему, указал представительнице Словении неправильное место для стрельбы, а затем попросил переместится и ее, и конкурентку.

«Поскольку все это происходило буквально в течение какой-то секунды, я не успела понять, что происходит, и сориентироваться, что нужно одеть снова оружие и после того перейти на другой коврик. Ведь любой переход, согласно правилам, должен происходить с одетым оружием. «Я, в свою очередь, допустила грубую ошибку на рубеже. Соответственно, я, держа винтовку в руках, сместилась назад. И хотя она смотрела вверх и в сторону установок, это является нарушением правил безопасности», – сказала Пидгрушная.

Она извинилась перед тренерами, партнерами и болельщиками.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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