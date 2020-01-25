Землетрясения в Турции. Число жертв увеличилось до 29

По состоянию на вечер 25 января число погибших при землетрясении на востоке Турции достигло 29, сообщило турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
По последним данным, травмы получили 1466 человек. Из-под обломков извлекли 43 пострадавших.
В районе стихийного бедствия работают около 3,7 тысячи спасателей, туда направили 144 грузовика с одеялами, палатками, продовольствием.
В результате землетрясения 72 здания разрушились, еще 514 получили серьезные повреждения.
Ранее было известно о 21 пострадавшем.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 24 января в 20.55 по местному времени (19.55 по Киеву).
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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