Мнение: Британия покинет ЕС 31 января

Борис Джонсон подписывает документ о выходе Британии из ЕС.
Выход состоится уже на следующей неделе — 31 января.
Сразу после этого в ЕС вместо Британии примут Украину, тем более Зеленский об этом попросил.
Источник: Colonel Cassad
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