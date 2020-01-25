Мнение: Британия покинет ЕС 31 января

25.01.2020, 21:36, Разное

Борис Джонсон подписывает документ о выходе Британии из ЕС.
Выход состоится уже на следующей неделе — 31 января.
Сразу после этого в ЕС вместо Британии примут Украину, тем более Зеленский об этом попросил.

Источник: Colonel Cassad



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