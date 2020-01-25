«Интерфакс»: Владислав Сурков покинул госслужбу

Помощник президента РФ, бывший замглавы президентской администрации Владислав Сурков ушел с госслужбы. Об этом 25 января сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.

Как заявил агентству Чеснаков, Владислав Сурков оставил свой пост «в связи со сменой курса на украинском направлении».

Алексея Чеснакова называют человеком, близким к Суркову. О его уходе с государственной службы Чеснаков также написал в своем телеграм-канале.

«В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией, – говорится в сообщении. – После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах».

Владислав Сурков занял пост заместителя руководителя администрации президента РФ в 1999 году, а в 2008-м стал первым заместителем главы АП. В этой должности он курировал внутреннюю политику и выборы. Суркова называют автором концепции «суверенной демократии» и идеологом российской власти рубежа 2000-х — 2010-х.

С 2011 по 2013 год Сурков работал в правительстве, а затем стал куратором управления АП по сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией в 2013 году. С его приходом управление расширило географию своих интересов, сейчас оно занимается в том числе самопровозглашенными сепаратистскими республиками на востоке Украины.

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