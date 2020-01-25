Вице-премьер Хуснуллин, отвечавший за программу реновации в Москве, предложил сделать ее всероссийской

Программу реновации жилья необходимо развивать на всей территории России. Об этом в интервью ВГТРК 25 января заявил новый вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин занимал пост заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства и в этом качестве отвечал за московскую программу реновации.

«Проект реновации необходимо развивать на территории

всей страны, – заявил вице-премьер. – Это сложный проект, надо все взвесить и оценить, но пока мы можем начать отрабатывать его на крупных городах».

Хуснуллин отметил, что всероссийская программа реновации потребует значительных средств и «изменения всего уклада жизни».

Московская программа реновации жилья, стартовавшая в 2017 году, предполагает снос старых пятиэтажек и переселение их жильцов в новые квартиры. Программу критиковали за нечеткие критерии отбора домов на снос, а также за непрозрачную процедуру голосования жильцов, по результатам которой тот или иной дом попадал в список на снос.

Марат Хуснуллин был назначен на пост вице-премьера 22 января. Новый кабинет был сформирован в связи с отставкой правительства Дмитрия Медведева, который объявил об уходе на фоне предложений Владимира Путина изменить Конституцию РФ. Одновременно Путин объявил о масштабных социальных программах, реализацией которых займется новое правительство. Затраты только на основные проекты новый премьер Михаил Мишустин оценил в 4,5 триллиона рублей.

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