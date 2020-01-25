В Кургане ветеран ВОВ в 94 года оказалась на полу больницы без помощи врачей

Клавдию Гусельникову с разрывом кисты левой почки не хотят лечить, кивая на отсутствие результатов УЗИ.
В Кургане 94-летняя ветеран ВОВ лежит в коридоре больницы без помощи врачей. Эта гражданка– Клавдия Гусельникова, 1925 года рождения, воевавшая в Великую Отечественную войну. В 16 лет попала на фронт, была командиром зенитного орудия, сбивая фашистские «мессершмидты».
И вот, пережив страшные события самой смертоубийственной войны, пенсионерка может умереть в мирное время из-за безразличия медиков. В канун 75-летнего юбилея Великой Победы она оказалась госпитализирована в городскую больницу Кургана в жутких условиях. Ветерана положили прямо на пол в коридоре и по сути отказали во врачебной помощи, продержав сутки без обследования.
Гусельникова попала в больницу в разрывом кисты левой почки. Врачи сказали, что так как на руках у родственников нет результатов УЗИ, подтверждающих кисту, то они подозревают пиелонефрит и в госпитализации отказывают. «Вы не знаете характер кисты» – заявила внучке ветерана, – Да, я не знаю, но тем не менее есть излитие жидкости в брюшину, и в дальнейшем обследовании нам отказывают. Конечно, возраст 94 года. Но я знаю, что если это была гнойная киста (а диагностировать это не могут), то разовьется сепсис и тогда человека уже не спасти».
Управление Следственного комитета по Курганской области уже начал проверку инцидента. СК даст оценку действиям должностных лиц больницы.
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