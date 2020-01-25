Новый вице-премьер Хуснуллин предложил провести всероссийскую реновацию

Бывший заммэра Москвы Марат Хуснуллин считает, что московскую реновацию надо распространить на всю страну.

Занявший должность вице-премьера бывший заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства хочет провести во всей России реновацию на манер столичной. Другими словами, сломать старые дома и переселить горожан в новые.

«В первую очередь нужно провести реновацию в больших городах, так как реновация подразумевает изменение уклада жизни, и требует больших финансовых вложений», – заявил новый член правительства.

Но просто так взять и провести реновацию не получится, нужно все оценить, взвесить и прийти к правильному выбору действий, отметил он..

В Москве программа реновации реализуется с 2017 года. В рамках проекта планировался снос старых пятиэтажных домов типовых проектов. Жителей при этом должны переселять в новые дома.

Однако программа вызвала многочисленные споры, о том, как будет проходить выбор домов, которые необходимо снести, о качестве новых домов и наконец о том, могут ли сами горожане влиять на решения по переселению.

Марат Хуснуллин занимал должность заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства с декабря 2010 по январь 2020 года. Заместитель Сергея Собянина 21 января был назначен вице-премьером в новом правительстве, возглавляемым Михаилом Мишустиным.

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