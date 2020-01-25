Новый вице-премьер Хуснуллин предложил провести всероссийскую реновацию

25.01.2020, 21:20, Новости дня

Бывший заммэра Москвы Марат Хуснуллин считает, что московскую реновацию надо распространить на всю страну.

Занявший должность вице-премьера бывший заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства хочет провести во всей России реновацию на манер столичной. Другими словами, сломать старые дома и переселить горожан в новые.

«В первую очередь нужно провести реновацию в больших городах, так как реновация подразумевает изменение уклада жизни, и требует больших финансовых вложений», – заявил новый член правительства.

Но просто так взять и провести реновацию не получится, нужно все оценить, взвесить и прийти к правильному выбору действий, отметил он..

В Москве программа реновации реализуется с 2017 года. В рамках проекта планировался снос старых пятиэтажных домов типовых проектов. Жителей при этом должны переселять в новые дома.
Однако программа вызвала многочисленные споры, о том, как будет проходить выбор домов, которые необходимо снести, о качестве новых домов и наконец о том, могут ли сами горожане влиять на решения по переселению.

Марат Хуснуллин занимал должность заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства с декабря 2010 по январь 2020 года. Заместитель Сергея Собянина 21 января был назначен вице-премьером в новом правительстве, возглавляемым Михаилом Мишустиным.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: На Донбассе 25 января был ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 26 января. За прошлые сутки боевики открывали огонь 10 раз. «Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также отмечается работа […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика