Ученые в Китае придумали покрытие для зубов против кариеса

Способ борьбы с кариесом изобрели в университете китайской провинции Аньхой.

Ученые открыли новый метод борьбы с кариесом – своего рода лак, который наносится на эмаль. Об этом сообщается на сайте издательства ACS Publications.

Специалистам исследовательской группы медуниверситета провинции Аньхой в Китае под руководством Цюань Ли Ли удалось модифицировать пептид H5, содержащийся в слюне человека.

Полученный пептидный лак образует защитную пленку и предотвращает рост бактерий, способствующих появлению кариеса.

Ученые рассказали, что вещество способно даже восстанавливать ее, привлекая большее количество ионов кальция.

Тесты проводились на коренных зубах, и показали что улучшенная версия пептида на длительный период создает на зубах непроницаемую противомикробную пленку и борется с деминерализацией.

Ученые отметили что покрытие не лечит кариес, а способствует его появлению.

Ранее ученые Австралии и США доказали, что появлению кариеса способствует генетическая предрасположенность.

Напомним, что немецкие медики назвали шесть неочевидных, но очень распространенных привычек, которые повышают риск возникновения рака.

Тем временем американские ученые научились излечивать онкологические заболевания менее чем за секунду.

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