Симоньян предложила запустить акцию #ВамНеСтыдно для польских политиков

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Магарита Симоньян призвала запустить в Сети акцию #ВамНеСтыдно. Таким образом она предложила напомнить польским политикам о роли Красной армии в освобождении страны от фашистских захватчиков.
По мнению Симоньян, чтобы донести до польских политиков правду, недостаточно рассекретить документы о событиях Второй мировой, нужны «каналы доставки» этой информации.
«Поэтому я предлагаю этим сволочам, этим нехорошим людям, которые позволяют себе унижать память наших отцов и дедов, растаптывать их великие смерти, растаптывать их великие жертвы, добивать их в их гробах — я просто прошу людей послать им в их соцсети сообщения: здравствуйте, пан такой-то, мой дедушка погиб под Варшавой, освобождая вас, ваших предков…С хештегом #ВамНеСтыдно», – сообщила Симоньян, в эфире программы «Своя правда» на НТВ.
Такие сообщения она предложила отправить в соцсети президента Польши Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого и замглавы МИД Павла Яблонького.
«Пришлите свои истории этим людям. Пусть им будет немножко неприятно. Чем больше людей присоединится, тем больший это будет иметь эффект», – заключила Симоньян.
Ранее в субботу лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что и Россия, и Германия обязаны заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. До этого Польша обвиняла Россию в том, что республика не получила послевоенные репарации от Германии.
Газета ВЗГЛЯД писала, насколько обоснованы эти требования и чего на самом деле добиваются поляки.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Известный отечественный киноактёр, исполнитель и телеведущий Дмитрий Харатьян в одном из недавних интервью пояснил о семье и карьере. Артист признаётся, что отказался ради близких от актёрских амбиций, считая более важными роль «сына, отца и супруга». Несколько дней назад Дмитрий Харатьян отпраздновал 60-летний юбилей, но больших вечеринок в честь «круглой» даты не устраивал, предпочтя больше времени […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Европейский рынок. Тенденции / 3 декабря
- Данко обвинил Лолиту в корысти к бывшему мужу / 27 ноября
- Алена Винницкая после ухода из «ВИА Гры» попала в психиатрическую больницу / 11 января
- Мнение: Почему голландцы самые высокие в мире, средний рост в России и провал ЗОЖа в СССР / 5 декабря
- «Образ ресторанной певицы»: МакSим «выдали на орехи» за несуразный наряд / 4 декабря
- Корнелюк назвал выступление Ротару в Москве «блестящим» / 16 декабря
- Александр Молочников встретился с Яном Фабром и приобщился к магии его провокационного искусства / 3 декабря
- Министр обороны не сдержала слез после жуткой трагедии (видео) / 28 ноября