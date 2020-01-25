Мнение: Стабильное население России, мировое падение рождаемости и конец компьютерной безграмотности

1. Росстат опубликовал статистику по общему размеру населения России на начало этого года. Ситуация с этим главным демографическим показателем лучше, чем ожидалась. Если в 2018 году сокращение населения составило чуть менее 100 000 человек, то в 2019 году падение замедлилось в три раза:

https://lenta.ru/news/2020/01/24/ubyl/

По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2020 года в России проживает 146 745 098 человек, тогда как по состоянию на 1 января 2019 года — 146 780 720 человек. Таким образом, сокращение составило 35 тысяч человек или 0,02 процента.

В статистике указано, что 109 миллионов российских граждан проживают в городах, в то время как сельское население составляет 37 миллионов граждан. Причём показатель проживающих в сельской местности россиян незначительно увеличился.

Данных по рождаемости, смертности и миграции пока нет. Неполная статистика показывает, что рождаемость продолжает падать, но и смертность тоже:

https://zemfort1983.livejournal.com/1265830.html

Есть шанс, что смертность в 2019 году окажется рекордно низкой за всю историю современной России. Осталось побить показатели 1992 года:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_России

2. Cокращение рождаемости является проблемой не только для России, но и для Запада, а в ближайшей перспективе – для всего мира. Вот что что об этом пишет Виктор Мараховский:

https://ria.ru/20200121/1563642167.html

Дело в том, что еще лет двадцать пять назад, когда перед странами Северного полушария впервые замаячила перспектива сокращения населения из-за низкой рождаемости и встал вопрос «а кто же будет работать на наших заводах и сидеть с нашими стариками», на него нашелся быстрый и успокоительный ответ.

Ответ звучал примерно так: на заводах будут работать иммигранты из бедных стран, а сами заводы станут более автоматизированными. Что касается сиделок — то они тоже будут из бедных стран. Там размножаются по-прежнему как кролики. Так что молодых трудоспособных рук хватит на весь мир. Иными словами, бедняки будут зарабатывать нам на найм других бедняков, и мы, европейцы и североамериканцы, будем своего рода нациями-рантье, импортирующими дешевую рабочую силу по мере надобности.

Спустя четверть века эта схема сбоит по всем параметрам. Один следует выделить особо: бедный мир стремительно перестает рожать лишние «рабочие руки». Оказалось, что «бедные страны, плодящиеся как кролики» — это всего лишь стереотип. Украина, Молдавия, Албания довольно бедны — но они не плодятся. Рождаемость падает в том числе и в Африке — потому что повышается уровень урбанизации, уровень образования среди женщин, пользования контрацептивами. Говоря проще, африканцы точно так же, как европейцы, хотят не «плодить нищету», а качественно потреблять в составе менее многочисленных семейств.

И восточноазиаты тоже.

И арабы.

И латиноамериканцы.

Это означает, что схема мира с богатыми нациями-пенсионерами и бедными нациями-сиделками при них может просто не сработать. Потому что у малочисленных трудоспособных поколений бедных наций в середине века будут свои престарелые родители, и за ними тоже надо будет кому-то ухаживать.

3. Под постом о росте количества пенсионеров в Сети возникла дискуссия, почему это происходит, каков здесь главный фактор? Стареют ли те, кто ещё до пенсии сумел подружиться с Интернетом? Или непосредственно повышается компьютерная грамотность среди пожилых людей? Вот два комментария с разными мнениями:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/samye-populiarnye-iazyki-programmirovaniia-pensionery-v-seti-i-pravilo-100500-chasov-5e25be3f74f1bc00ae1e0bba#comment_202989233

Ollli: Про пенсионеров в Интернете… Свежим пенсионерам, за счёт которых увеличивается интернет-аудитория, – около 60 лет.

Это поколение, за редким исключением, массово вошло в интернет в 1990-2010 годы, когда были работающим населением в расцвете сил. И они же были первыми пользователями интернет-технологий, сознательно покупающими ПК в дом и проводящие интернет (диалап, дсл) для себя и своих нужд еще в 90-х годах, а не своим детям.

Не надо считать их «тёмными» бабушками и дедушками.

Т.е. по сути ничего не изменилось в интернет-аудитории, кроме того что некоторые пользователи меняют свой статус с работающих на пенсионеров.

А уж про предпенсионеров и говорить нечего. Многие из них с юных лет за ПК.

Труднообучаемые новым технологиям бабушки и дедушки закончились лет 20 назад. А молодежь повторяет легенды времен своих родителей про бабушек и ПК.

Добавлю. Я была волонтером, преподавателем на курсах для пенсионеров от ПФР. С 2008 по 2014.

Так вот… Уже в 2012 стало ооочень сложно вести эти курсы. Молодые, лет 60-70, приходили просто потусить и пообщаться на бесплатных мероприятиях от ПФР, знаний у них хватало, могли и что-то новое показать-научить и преподавателям и аудитории.

Из реально «нулевых» за эти 6(!) лет помню только четырёх бабулек старше 75 лет и одного деда тоже около 80. Им нужно было научиться общаться с внуками через Скайп и Вконтакте.

Первый ПК в нашей семье появился в 1982 году. Собрал дядюшка, электронщик по профессии. Дядюшки давно уже нет, было бы 93.

А вы говорите «пенсионеры интернет открыли для себя».

Это нынешние пенсионеры открыли интернет для молодежи ещё лет 30 назад!

Растёт интернет-аудитория за счёт детишек, которые с пелёнок входят в Ютуб и Инстаграм.

Оксана Максимова: Ollli, я на таких же курсах работала в 2013-2014. И периодически преподаю теперь на курсах от центра занятости и от соцзащиты.

В наших палестинах хватает ещё некомпьютеризированных пенсионеров.

Более того, у меня в прошлом году пара девушек около тридцати было, которые практически не работали за компьютером. И дама пятидесятилетняя с такой же подготовкой.

А вообще я препод в техникуме. И по филиалам у нас достаточно ещё приходит учиться людей, которые с информационным технологиями очень на «Вы».

Источник: Место для дискуссий

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