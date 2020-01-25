Актриса Екатерина Волкова сожалеет о сделанном в молодости аборте

Отечественная актриса театра и кино Екатерина Волкова, прославившаяся благодаря роли в ситкоме «Воронины», приоткрыла тайну личной жизни. Артистка вспомнила о сделанном в молодости аборте, признавшись, что до сих пор сожалеет о принятом тогда по настоянию возлюбленного решении.

В студии программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Екатерина Волкова пояснила о романе с женатым режиссёром Эдуардом Бояковым. Актриса призналась, что несмотря на семейное положение возлюбленного, испытывала к нему самые искренние чувства, поэтому когда узнала, что их отношения принесли «плоды», пояснила ему о беременности. Тогда Бояков всё же настоял на аборте, объясняя Волковой, что ребёнок не позволит ей в полную силу строить карьеру, и к тому же они, как пара, не готовы к браку и воспитанию совместного малыша.



Сейчас Екатерина Волкова считает, что принятое решение было неправильным, причём это произошло в силу возраста и «глупости», о чём сейчас артистка очень сожалеет. Опираясь на собственный опыт, она рекомендует женщинам не повторять чужих ошибок и рожать детей, чтобы потом не нести «грех на душе» и не сожалеть о содеянном.

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