«Где тебя сегодня нет? На Большом Каретном»: Андрей Разин напомнил о дне рождения Владимира Высоцкого

Андрей Разин напомнил о дне рождения Владимира Высоцкого — 25 января 1938 года. Разместив в Instagram фото кумира миллионов, он написал, что его смерть — это «очень большая трагедия».
Четыре десятилетия отделяет его поклонников от той страшной даты лета 1980 года, когда навсегда замолчал хриплый и неповторимый голос великого барда. Такой энергетики,артистизма и мужского обаяния в отечественном искусстве больше не встречалось.
Продюсер рассказал, что живет в новой квартире недалеко от дома на Большом Каретном, где когда-то жил талантливый артист, музыкант и поэт Владимир Семенович Высоцкий. Он напишет известную песню об этом знаковом в его короткой жизни месте. Проходя мимо мемориальной таблички с его именем, Андрей Разин информирует о том, что здесь «когда-то жила легенда».
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