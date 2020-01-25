Опубликована конфигурация камер флагманского смартфона OPPO Find X2

25.01.2020, 21:04, Разное

Не секрет, что бренд OPPO до конца марта 2020 года представит флагманский смартфон Find X2. У инсайдеров уже появилась первая информация о характеристике камер данного устройства.
У тыльной камеры смартфона будет трёхмодульная конфигурация, а в качестве основного датчика выступит Sony IMX689 на 48 Мп. Стоит выделить и появление телефото-модуля с 13-мегапиксельным датчиком и пятикратным гибридным оптическим зумом. Фронтальную камеру гаджета оснастят сенсором Sony IMX616 на 32 Мп. Появились и некоторые сведения о экране: модель получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 3168 × 1440 пикселей с частотой обновления в 120 Гц.

По неофициальной информации, Find X2 будет оснащен сопроцессором OPPO M1, целью которого является оптимизация энергопотребления и увеличение времени автономной работы.



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