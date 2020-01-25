В Совфеде слова украинского замминистра об «Украине-Руси» назвали «невежественной русофобией»

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал «невежественной русофобией» слова украинского замминистра Василия Боднара о краже Россией истории «Украины-Руси».
«Очень жаль, что на Украине ведают иностранными делами столь неадекватные люди. Это же надо сильно постараться, чтобы соединить в одну логическую цепочку никогда не существовавшее в истории государство «Украина-Русь» с причинами возникновения Второй мировой войны. Что называется, в огороде бузина, а в Киеве – дядька», – сообщил Клинцевич, передает РИА «Новости».
Он отметил, что единственное, что объединяет эти пассажи – «невежественная русофобия».
«Думаю, что с такими кадрами президенту Украины Владимиру Зеленскому трудно будет рассчитывать на улучшение отношений с Россией», – заключил Клинцевич.
Ранее заявление замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара, который также обвинил Россию в попытках «вбить клин истории» между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы, прокомментировала Мария Захарова.
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