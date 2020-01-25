В Красноярске директор центра реабилитации и получатель президентского гранта стал фигурантом дела о детской порнографии

В Красноярске учредитель центра реабилитации и социальной адаптации «Енисей» Антон Мишин стал фигурантом уголовного дела о производстве детской порнографии. Как пишет «Новая газета», его поймали с поличным во время съемок с несовершеннолетними девушками.
Мишину и второму задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.
Порностудия располагалась в квартире многоэтажного дома Центрального района города. Как сообщает краевое ГУ МВД, «установлены 10 девушек, которые принимали участие в мероприятиях порнографического характера, в том числе несовершеннолетние» (возраст актрис — 15–18 лет), а также «задержаны подозреваемые в использовании несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов».
Помимо организации порносъемок Мишину инкриминируют также связь с несовершеннолетней 2004 года рождения.
«Новая» отмечает, что в друзьях Мишина в Facebook известные красноярские политики, журналисты, активисты.
Центр «Енисей» выиграл президентский грант почти на 800 тысяч рублей за проект «Навстречу жизни». Как говорится на сайте фонда, проект направлен на работу с зависимыми от алкоголя и наркотиков. На 1 января 2020 года президентский фонд перевел «Енисею» почти 400 тысяч рублей.
«Остановить процесс саморазрушения, направить его в русло созидания, прекратить цепную реакцию распространения этих социально опасных заболеваний, сформировать потребность в оказании помощи другим нуждающимся, наполнить жизнь правильным досугом и внести в нее новое содержание — вот результаты, на достижение которых направлен проект», — говорится в описании проекта.
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