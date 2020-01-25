Бацман – Бородянскому: Зеленский одобряет ваш законопроект или это сугубо ваша инициатива и вы его подставляете?

Народные депутаты, которые поддержат законопроект о дезинформации, испортят себе политическую карьеру, заявила главный редактор издания “ГОРДОН” Алеся Бацман. В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» 24 января она сравнила этот законопроект с «законами 16 января», ограничившими свободу собраний в разгар Революции достоинства.

«Если этот законопроект все-таки попадет в Раду, я хочу обратиться абсолютно ко всем народным депутатам: вы знаете, друзья, есть пятна на репутации, которые не смываются, несмотря на то, что сегодня происходит в медиа-пространстве. Пожалуйста, не голосуйте. Потому что если вы хотите продолжить политическую карьеру, это будет хуже, чем «законы 16 января». Мы все, журналисты, которые – да, не могут объединиться и часто ссорятся, – вот здесь мы точно объединимся и запомним каждое имя проголосовавшего», – предупредила главред.

Журналистка обратилась в студии к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому с вопросом, согласовывал ли он свою инициативу с президентом.

«Господин министр, я бы у вас хотела спросить, знает ли президент Владимир Зеленский об этом законопроекте, или если да, то одобряет ли он его? А если нет, и это исключительно ваша инициатива, то понимаете ли вы, что как минимум его подставляете этим законопроектом? А как максимум он после этого не войдет в историю, как он бы хотел, а в нее просто вляпается», – сказала Бацман.

Бородянский ответил, что считает такой вопрос манипуляцией.

«Вот видите, вы снова сманипулировали большим предложением, в котором сказали, что каждый, кто проголосует за этот закон, будет иметь пятно на репутации, а Владимир Зеленский, если подпишет, то вляпается в историю. Но это только проект закона, который мы вынесли на обсуждение», – сказал министр.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, Бородянский представил 17 января.

В частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае, если СМИ откажется добровольно опровергнуть «дезинформацию», штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн).

Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Кроме того, на слайдах, которые демонстрировались во время презентации 17 января, говорилось, что распространение дезинформации при определенных условиях может наказываться тюремным заключением на срок от двух до семи лет. В частности, лишение свободы предусмотрено за «систематическое умышленное распространение дезинформации», которая представляет угрозу национальной безопасности, за распространение дезинформации, совершенное организованной группой или повторно. Тюремный срок также предусмотрен за дезинформацию, которая привела к тяжким последствиям, за использование ботов для распространения дезинформации и за финансирование распространения фейков. 24 января Бородянский заявил, что законопроект не предусматривает наказания в виде тюремного заключения.

В Институте массовой информации считают, что законопроект о дезинформации и мерах по борьбе с ней содержит неоднозначные нормы, которые недопустимы в демократическом обществе.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес подчеркнул, что государство не должно ограничивать деятельность сотрудников СМИ.

Беспокойство по поводу законопроекта выразили и в ОБСЕ. Представитель организации по свободе средств массовой информации Арлем Дезир подчеркнул, что борьба с дезинформацией не должна происходить за счет свободы СМИ.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко подчеркнул в интервью изданию «ГОРДОН», что те люди, которые пишут «законопроекты о дезинформации», сели в свои кресла именно благодаря журналистским расследованиям и свободе слова.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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