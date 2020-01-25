Мнение: Отставка Суркова

Уволен курирующий ДНР-ЛНР Сурков. В отличие от большинства увольняемых сейчас во время аппаратной перетряски, уволен без перевода на другую работу. Что, видимо, косвенно служит оценкой результатов его деятельности. На его место назначен Козак, который является сторонником возвращения ДНР-ЛНР Украине. По всей видимости, требования Киева о пересмотре Минских соглашений, где главным является пересмотр последних двух пунктов, могут быть выполнены. Киев настаивает, чтобы передача границы состоялась до проведения выборов на непризнанных территориях.

В целом ДНР-ЛНР Кремлю уже не нужны. В качестве инструмента давления на вопросы, связанные с транзитом газа через Украину, они свое значение утратили. Теперь транзит зависит исключительно от готовности обходных маршрутов, при этом ситуация с Турецким потоком тормозится строительством инфраструктуры в Болгарии и Сербии, а дать гарантии, что Северный поток-2 будет запущен хотя бы к концу этого года, пока не может никто. Так же, как неизвестно, какова вероятность завершения его строительства в принципе.

С чисто политической точки зрения идея внедрить "своих" людей в центральные структуры управления Украины через создание фракции депутатов Верховной Рады с этих территорий также теряет смысл — прокремлевские олигархи на Украине фактически утратили свое политическое будущее, а единственный, кто еще как-то имитирует активность — Медведчук — имеет стойкий и предельно токсичный имидж "кума Путина". Ну, и главное — Майдан на Украине потерпел поражение, население устало от невменяемых полевых командиров и героев Майдана, неспособных ни к чему. Что, в общем-то, и показали выборы президента и Верховной Рады. А значит, все структуры, созданные в ходе тех событий — в том числе и ДНР-ЛНР — перестают соответствовать текущему моменту.

Задачей Козака станет фиксация убытков и выход из созданного Сурковым тупика. Самый простой выход — стратегическое отступление. "Убегаем, но мужественно".

Источник: Эль Мюрид

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