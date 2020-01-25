В Шотландии любитель грызть ногти подхватил смертельную инфекцию

В Шотландии мужчина, который ранее любил грызть ногти, едва не умер от смертельной инфекции. Мужчину удалось спасти, но он навсегда лишился ногтевой пластины.
О произошедшем пояснила местная жительница из Глазго. Она отметила, что ее знакомый 8 января попал в больницу, его положили в инфекционное отделение. Рассказ она сопроводила снимком с воспаленным пальцем, добавив, что человек просто очень любил грызть ногти.
Медики заключили, что инфекция могла распространиться по всему организму, а потому зараженную ногтевую пластину пришлось срочно удалить. Мужчине потребовалась операция, а затем лечебная терапия. В заключении поста в социальной сети жительница призвала людей не грызть ногти.
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