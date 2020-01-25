Эксперты рассказали, как ускорить зарядку смартфона

Эксперты рассказали, как можно ускорить зарядку смартфона. Эти советы будут полезны, если нужно быстро повысить уровень заряда аккумулятора.

Чтобы значительно ускорить зарядку мобильного телефона, делать это нужно, когда устройство выключено. Также можно включить на девайсе режим полета, ведь когда смартфон подключён к мобильной сети, Wi-Fi , Bluetooth или GPS, это сильно разряжает аккумулятор и замедляет его зарядку. Такой же эффект вызывают запущенные игры и видеоролики, которые являются достаточно энергоемкими процессами.

Несмотря на то, что многие мобильные устройства сейчас поддерживают быструю зарядку, для использования этой функции нужно иметь специальный адаптер и зарядное устройство. Не стоит забывать о том, что батарея заряжается достаточно быстро лишь до конкретной отметки, а далее процесс замедляется. Так происходит во избежание перегрева. Лучше всего заряжать телефон от розетки и использовать для этого оригинальное устройство. Если необходимо сэкономить время, нужно использовать кабель.

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