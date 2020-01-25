Ученые считают, что изменения в голосе могут сигнализировать о раке

Британские исследователи, представляющие компанию Cancer Research UK, рассказали, что при изменениях в голосе существует вероятность развития онкологического заболевания. Ученые напомнили, что ранняя диагностика возможна благодаря быстрому распознаванию симптомов.

Медики знают о примерно 200 видах рака. Симптомы недуга отличаемы в зависимости от места роста злокачественного новообразования. В некоторых случаях болезнь можно выявить благодаря изменившемуся голосу: у человека длительное время (более 3 недель) наблюдается охриплость. Людям свойственно игнорировать многие симптомы рака, ведь они встречаются и при других болезнях, отметили эксперты.

При онкологии гортани поражается вход в трахею и гортань. Хрипота также свойственна для простуды. Впрочем, когда речь идёт о раке, у больного возникают трудности при глотании, длительный кашель, боли в ухе, ощущение кома в шее. Затем пациент начинает жаловаться на сильную усталость, потерю веса и появление запаха изо рта.

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