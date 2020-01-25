Мнение: Однажды в Таиланде…

Как-то отправились мы в путешествие по островам в окрестностях Пхукета. Тем самыми, которые ознаменитил фильм «Пляж» с Ди Каприо, а еще раньше – Джеймс Бонд в фильме про золотой пистолет.

Перед самым отправлением в путь наш проводник с незамысловатым именем Талант, предложил снять фильм про наше путешествие, мол, он — самый крутой кинодел в окресностях…

Когда на следующий день после путешествия Талант прислал готовый «фильм», перезвонил ему, попросил скинуть рабочие съемки, мол, хочу кой-что подправить. Но Талант ответил, что он уже все удалил….

Увы, смотреть то, что слепил Талант, невозможно. Потому что рябит в глазах от квадратиков, треугольников, овалов, которые мелькают и мелькают… Вот единственный отрывок, в котором этого мелькания не очень много, в разы меньше, чем в других частях «фильма».

В общем, если занесет в Таиланд, не заказывайте видеосъемок у местных фильмоделов…

Источник: Ирек Муртазин

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